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Топ отраслей, в которых работают компании в Киеве

Киев • УНН

 • 240 просмотра

61% компаний из Индекса Опендатабота — киевские, лидер по обороту — Д.Трейдинг (215,8 млрд). Больше всего компаний работают в телекоммуникациях, банках и азартных играх.

Топ отраслей, в которых работают компании в Киеве

61% компаний, попавших в этом году в Индекс Опендатабота, зарегистрированы в Киеве, их доля растет с каждым годом. Возглавляет рейтинг крупнейших по обороту киевских компаний — Д.Трейдинг — 215,8 млрд грн. Больше всего киевских компаний, попавших в Индекс Опендатабота, работают в сфере телекоммуникаций.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Индекс Опендатабота — это ежегодный рейтинг 210 лучших компаний Украины, который формируется с 2023 года. Доля киевских компаний в Индексе растет третий год подряд. Если в 2023 году таких было 124 (59% от общего количества компаний), то в 2025-м — уже 129, или 61,4%.

В десятку крупнейших киевских компаний по доходам в 2025 году вошли уже знакомые гиганты. ТОП лидеры: 

  • Д.Трейдинг с годовым доходом более 215 млрд грн;
    • Энергоатом (207 млрд грн);
      • Нафтогаз Украины (157 млрд грн);
        • Газоснабжающая компания Нафтогаз трейдинг (124 млрд грн).

          В список также вошли Приватбанк, Укрнафта, Укрзализныця, Укрэнерго, Укргаздобыча и Сильпо-Фуд.

          Состав топа не изменился с 2024 года, однако по сравнению с 2023-м есть перестановки: тогда в десятку входила компания Кернел-Трейд, а Укрзализныця еще не была среди лидеров, однако сейчас занимает седьмое место

          - отметили в Опендатаботе. 

          Больше всего киевских компаний, попавших в Индекс, работают в сфере телекоммуникаций, банковском секторе и в сфере азартных игр — по 10 компаний на каждую отрасль.

          Еще 9 киевских компаний работают в сфере телевидения, радио и издательстве книг. Также в пятерку сфер впервые вошла профессиональная, научная и техническая деятельность (9 компаний), вытеснив транспортно-почтовый сегмент, который был среди лидеров в 2023 году.

          Напомним

          в 2025 году в Украине совокупный доход лучших ІТ-компаний составил 56,48 млрд грн. Вместе с тем доход топ-10 IT-компаний вырос всего на 1% за год 

          Яна Соколовская

          Яна Соколовская

          ЭкономикаКиев
          ПриватБанк
          Укргаздобыча
          Украинские железные дороги
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