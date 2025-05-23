Топ отраслей, в которых работают компании в Киеве

61% компаний, попавших в этом году в Индекс Опендатабота, зарегистрированы в Киеве, их доля растет с каждым годом. Возглавляет рейтинг крупнейших по обороту киевских компаний — Д.Трейдинг — 215,8 млрд грн. Больше всего киевских компаний, попавших в Индекс Опендатабота, работают в сфере телекоммуникаций.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Индекс Опендатабота — это ежегодный рейтинг 210 лучших компаний Украины, который формируется с 2023 года. Доля киевских компаний в Индексе растет третий год подряд. Если в 2023 году таких было 124 (59% от общего количества компаний), то в 2025-м — уже 129, или 61,4%.

В десятку крупнейших киевских компаний по доходам в 2025 году вошли уже знакомые гиганты. ТОП лидеры:

В список также вошли Приватбанк, Укрнафта, Укрзализныця, Укрэнерго, Укргаздобыча и Сильпо-Фуд.

Состав топа не изменился с 2024 года, однако по сравнению с 2023-м есть перестановки: тогда в десятку входила компания Кернел-Трейд, а Укрзализныця еще не была среди лидеров, однако сейчас занимает седьмое место