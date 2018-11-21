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Квартирна 20-ка: хто з нардепів потрапив у поле зору ГПУ через отримання компенсацій на житло

Квартирна 20-ка: хто з нардепів потрапив у поле зору ГПУ через отримання компенсацій на житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є матеріали на понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію на житло від держави, але при цьому мають власне помешкання у Києві. УНН спробував розібратися, кого саме взяли “на мушку” правоохоронці.

Згідно із законом, депутатам нараховується компенсація на оренду квартири або номера в готелі “Київ” в розмірі 650 грн/день. За місяць виходить 20 150 грн. Проте компенсація не передбачена, якщо у депутата є житло в Києві або на відстані 30 кілометрів від нього.

У 2017 році, за даними Комітету виборців України, 92 депутати-мільйонери орендували житло за державні гроші. Депутати всього отримали 32 млн гривень компенсації за оренду житла в Києві. Однак бути мільйонером і отримувати компенсацію за житло — не протизаконно. Інша справа мати житло у столиці, однак не гребувати компенсацією від держави.

Не так давно журналісти проекту "Наші гроші" провели розслідування та встановили призвіща тих з нардепів, хто має житло у столиці або ж у 30-кілометровій зоні.

“Щонайменше 25 з них (нардепів — ред.) мають, де жити в Києві або у елітному передмісті. Так відбувається, тому що апарат парламенту нараховує компенсацію, не перевіряючи, чи є у власності депутата або його родини столичне житло”, — пояснили у своєму розслідуванні журналісти.

Зауважимо, що не всі з цих 25 нардепів вважаються мільйонерами.

Формально Генпрокуратура могла мати на увазі таких нардепів:
1. Ігор Молоток, “Воля народу”
2. Володимир Шкварилюк, “НФ”
3. Дмитро Колєсніков — “Оппоблок”
4. Євгеній Геллер, “Відродження”
5. Аркадій Корнацький, БПП
6. Олександр Пресман, депутатська група “Партія “Відродження”
7. Руслан Демчак, БПП

Є також список нардепів, близькі родичі, яких мають житло у столиці:

1. Вадим Нестеренко, БПП
2. Антон Кіссе, “Відродження”
3. Віталій Барвіненко, “Відродження”
4. Станіслав Березкін, “Воля народу”
5. Ігор Бриченко, “Народний Фронт”
6. Олександр Долженков, “Опозиційний блок”
7. Юрій Одарченко, “Батьківщина”
8. Іван Рибак, “БПП”
9. Максим Поляков, “НФ”
10. Владислав Севрюков, “БПП”
11. Олег Мусій, позафраційний депутат.

Цілком можемо припустити, що у “списку 20” фігурують саме ці прізвища. Однак, прізвища ще двох ймовірних порушників поки залишаються невідомими.

Як повідомляв УНН, у 2017 році, за даними Комітету виборців України, 92 депутати-мільйонери орендували житло за державні гроші. Депутати всього отримали 32 млн гривень компенсації за оренду житла в Києві.

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