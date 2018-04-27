КВУ: 92 депутати-мільйонери орендували житло за державні гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 2017 році 92 народні депутати отримали 32 млн гривень компенсації за оренду житла в Києві. Про це повідомляє Комітет виборців України, передає УНН.
"У 2017 році депутати отримали понад 32 млн гривень компенсації на оренду житла. Однак далеко не всі з них реально потребували цих пільг. Формально закон дозволяє компенсувати кошти на оренду житла або винайм готельного номеру для депутатів, які: а) не забезпечені житлом у Києві; б) місце їх проживання знаходиться на відстані понад 30 км від столиці. Ми вважаємо, що ця процедура має бути кардинально вдосконалена. Зокрема, потрібно передбачити, що на компенсацію коштів не можуть претендувати особи, які, відповідно до їх декларацій, мають достатню суму коштів для самостійного винайму житла", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Так, найбільший відсоток депутатів-мільйонерів, які отримали компенсацію, в групи "Відродження" – 33% (8 депутатів із загалом 24). Серед найбагатших депутатів групи, яким було виплачено кошти: Євгеній Гєллєр (172 млн. грн. грошових активів), Юрій Шаповалов (45 млн.), Артем Ільюк (25 млн.), Антон Кіссе (22 млн.), Віталій Барвіненко (16 млн.).
Нагадаємо, тринадцять народних депутатів не проголосували у квітні жодного разу.