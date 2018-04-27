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КИУ: 92 депутата-миллионера арендовали жилье за государственные деньги

Киев • УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 2017 году 92 народных депутата получили 32 млн гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает УНН.

КИУ: 92 депутата-миллионера арендовали жилье за государственные деньги

"В 2017 году депутаты получили более 32 млн гривен компенсации на аренду жилья. Однако далеко не все из них реально нуждались этих льготах. Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или наем гостиничного номера для депутатов, которые: а) не обеспечены жильем в Киеве б) место их проживания находится на расстоянии более 30 км от столицы. Мы считаем, что эта процедура должна быть кардинально усовершенствована. В частности, нужно предположить, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их деклараций, имеют достаточную сумму средств для самостоятельного найма жилья", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Так, наибольший процент депутатов-миллионеров, которые получили компенсацию, в группы "Возрождение" - 33% (8 депутатов из всего 24). Среди самых богатых депутатов группы, которым было выплачено средства: Евгений Геллер (172 млн грн. денежных активов), Юрий Шаповалов (45 млн), Артем Ильюк (25 млн), Антон Киссе (22 млн), Виталий Барвиненко (16 млн).

Напомним, тринадцать народных депутатов не проголосовали в апреле ни разу.

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