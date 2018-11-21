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Квартирная 20-ка: кто из нардепов попал в поле зрения ГПУ из-за получения компенсаций на жилье

Квартирная 20-ка: кто из нардепов попал в поле зрения ГПУ из-за получения компенсаций на жилье

Киев  •  УНН

 • 12245 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. У Генеральной прокуратуре Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть материалы на более чем 20 народных депутатов, которые получают компенсацию на жилье от государства, но при этом имеют собственное жилье в Киеве. УНН попытался разобраться, кого именно взяли "на мушку" правоохранители.

Согласно закону, депутатам начисляется компенсация на аренду квартиры или номера в гостинице "Киев" в размере 650 грн/день. За месяц получается 20 150 грн. Однако компенсация не предусмотрена, если у депутата есть жилье в Киеве или на расстоянии 30 километров от него.

В 2017 году, по данным Комитета избирателей Украины, 92 депутата-миллионера арендовали жилье за ​​государственные деньги. Депутаты всего получили 32 млн гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Однако быть миллионером и получать компенсацию за жилье - не противозаконно. Другое дело иметь жилье в столице, однако не гнушаться компенсацией от государства.

Не так давно журналисты проекта "Наши деньги" провели расследование и установили фамилии тех из нардепов, кто имеет жилье в столице или в 30-километровой зоне.

"По меньшей мере 25 из них (нардепов - ред.) имеют, где жить в Киеве или в элитном пригороде. Так происходит, потому что аппарат парламента насчитывает компенсацию, не проверяя, есть ли в собственности депутата или его семьи столичное жилье", - пояснили в своем расследовании журналисты.

Отметим, что не все из этих 25 нардепов считаются миллионерами.

Формально Генпрокуратура могла иметь в виду таких нардепов:
1. Игорь Молоток, "Воля народа"
2. Владимир Шкварилюк, "НФ"
3. Дмитрий Колесников - "Оппоблок"
4. Евгений Геллер, "Видродження"
5. Аркадий Корнацкий, БПП 
6. Александр Пресман, депутатская группа "Партия "Видродження"
7. Руслан Демчак, БПП

Есть также список нардепов, близкие родственники которых имеют жилье в столице:

1. Вадим Нестеренко, БПП 
2. Антон Киссе, "Видродження"
3. Виталий Барвиненко, "Видродження"
4. Станислав Березкин, "Воля народа"
5. Игорь Бриченко, "Народный Фронт"
6. Александр Долженков, "Оппозиционный блок"
7. Юрий Одарченко, "Батькивщина"
8. Иван Рыбак, "БПП"
9. Максим Поляков, "НФ"
10. Владислав Севрюков, "БПП"
11. Олег Мусий, позафрацийний депутат.

Вполне можем предположить, что в "списке 20" фигурируют именно эти фамилии. Однако, фамилии еще двух вероятных нарушителей пока остаются неизвестными.

Как сообщал УНН, в 2017 году, по данным Комитета избирателей Украины, 92 депутата-миллионера арендовали жилье за государственные деньги. Депутаты всего получили 32 млн гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

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