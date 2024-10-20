Курс валют на понеділок: що встановив НБУ
Київ • УНН
Гривня дещо зміцнилася відносно євро
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 жовтня, пише УНН посиланням на офіційну інформацію на сайті регулятора.
Економіст назвав ризики для банківського сектору від легалізації крипти18.10.24, 11:08 • 101237 переглядiв
Курс долара
1 долар США – 41,23 (+/- 0коп.)
Курс євро
1 євро – 44,72 (-6 коп.)
Додамо, що середній комерційний курс сьогодні, 20 жовтня, становив 41.46 за грн/дол.
Ціна на золото б'є рекорди: вперше перевищила 2700 доларів за унцію18.10.24, 10:19 • 15165 переглядiв