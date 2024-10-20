Курс валют на понедельник: что установил НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 21 октября, пишет УНН ссылкой на официальную информацию на сайте регулятора.

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Курс доллара

1 доллар США - 41,23 (+/- 0коп.)

Курс евро

1 евро - 44,72 (-6 коп.)

Добавим, что средний коммерческий курс сегодня, 20 октября, составил 41.46 за грн/долл.

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