Курс валют на понедельник: что установил НБУ
Киев • УНН
Гривна несколько укрепилась по отношению к евро
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 21 октября, пишет УНН ссылкой на официальную информацию на сайте регулятора.
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Курс доллара
1 доллар США - 41,23 (+/- 0коп.)
Курс евро
1 евро - 44,72 (-6 коп.)
Добавим, что средний коммерческий курс сегодня, 20 октября, составил 41.46 за грн/долл.
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