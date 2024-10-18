Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

В Украине могут легализовать криптовалюты уже в следующем году. Это приведет к оттоку капитала из банковского сектора. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Когда произойдет легализация криптовалют - в финансовой системе произойдет достаточно значительный отток капитала из банковского сектора, на криптовалюту", - отметил Новак.

По его словам, отток денег может произойти по нескольким причинам. Одна из них - это возможность получить значительно больший доход, в случае успешной игры на колебаниях стоимости криптовалюты, чем по депозитам в банках.

"Во-вторых, для, скажем, богатой части украинского общества, особенно тех, кто связан с политикой, важно скрыть свои капиталы, состояние. И легче всего это сделать через криптовалюту. И объяснить свое состояние тем, что когда-то я очень хорошо и ловко играл на криптовалюте", - отметил Новак.

Добавим

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что легализация криптовалют в Украине будет иметь и свои преимущества для украинской экономики. В частности, по ее словам, такой шаг обеспечит большую прозрачность для инвесторов и пользователей криптовалют, что позволит осуществлять операции в рамках четких правовых норм, не подвергая себя регуляторным рискам.

Кроме того, по мнению Елены Соседки, официальное признание крипты создаст благоприятные условия для притока международных инвестиций, которые являются чрезвычайно важными для развития украинской экономики, а также даст толчок для развития инновационных финансовых технологий. В частности, это будет способствовать развитию блокчейн-платформ, а также позволит правительству лучше контролировать транзакции и налогообложение в этом секторе.

По мнению финтехэксперта, дополнительно важна роль криптовалют в стимулировании малого и среднего бизнеса, поскольку многие компании смогут осуществлять операции с использованием криптоактивов, обходя сложности банковских процедур. Это повысит гибкость и скорость финансовых операций.

В то же время Елена Соседка добавила, что для того чтобы избежать незаконных транзакций, таких как отмывание средств или финансирование терроризма, необходимо внедрить четкие механизмы контроля за криптовалютными рынками.

"Легализация криптовалют в Украине - это чрезвычайно важный шаг, который открывает новую эру в развитии финансовой системы страны", - резюмировала финтехэксперт.

Напомним

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников