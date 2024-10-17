Легалізація крипти стане новою ерою у розвитку фінансової системи України - фінтехексперт
Київ • УНН
Експерт прогнозує легалізацію криптовалют в Україні наступного року. Це сприятиме прозорості, залученню інвестицій та розвитку інноваційних фінтех-технологій, стимулюючи економіку країни.
Легалізація криптовалюти в Україні може відбутися вже наступного року. УНН поцікавився у співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, як такі зміни у законодавстві вплинуть на українську економіку.
"Легалізація криптовалют в Україні — це надзвичайно важливий крок, який відкриває нову еру в розвитку фінансової системи країни. Після офіційного визнання криптовалют економіка отримає значні переваги. По-перше, це забезпечить більшу прозорість для інвесторів та користувачів криптовалют, що дозволить здійснювати операції в рамках чітких правових норм, не наражаючи себе на регуляторні ризики", - зазначила Олена Сосєдка.
Окрім того, за її словами, це створить сприятливі умови для притоку міжнародних інвестицій, які є надзвичайно важливими для розвитку української економіки.
Легалізація також надасть поштовх для розвитку інноваційних фінансових технологій, сприятиме розвитку блокчейн-платформ, а також дозволить уряду краще контролювати транзакції та оподаткування в цьому секторі
На думку фінтехексперта, додатково важливою є роль криптовалют у стимулюванні малого і середнього бізнесу, оскільки багато компаній зможуть здійснювати операції з використанням криптоактивів, обходячи складнощі банківських процедур. Це підвищить гнучкість і швидкість фінансових операцій.
"Однак разом із цими позитивними змінами постає питання регулювання. Для того щоб уникнути незаконних транзакцій, таких як відмивання коштів чи фінансування тероризму, необхідно впровадити чіткі механізми контролю за криптовалютними ринками. Таким чином, легалізація криптовалют не лише зміцнить позиції України на світовій фінансовій арені, але й сприятиме розвитку фінансової культури всередині країни," — зазначила Олена Сосєдка.
Нагадаємо
УНН опублікував серію публікацій, у якій розповів про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.
Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.
Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.
Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.
П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці
Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників