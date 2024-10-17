Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
Киев • УНН
Эксперт прогнозирует легализацию криптовалют в Украине в следующем году. Это будет способствовать прозрачности, привлечению инвестиций и развитию инновационных финтех-технологий, стимулируя экономику страны.
Легализация криптовалюты в Украине может произойти уже в следующем году. УНН поинтересовался у соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, как такие изменения в законодательстве повлияют на украинскую экономику.
«Легализация криптовалют в Украине - это чрезвычайно важный шаг, который открывает новую эру в развитии финансовой системы страны. После официального признания криптовалют экономика получит значительные преимущества. Во-первых, это обеспечит большую прозрачность для инвесторов и пользователей криптовалют, что позволит осуществлять операции в рамках четких правовых норм, не подвергая себя регуляторным рискам», - отметила Елена Соседка.
Кроме того, по ее словам, это создаст благоприятные условия для притока международных инвестиций, которые являются чрезвычайно важными для развития украинской экономики.
Легализация также даст толчок для развития инновационных финансовых технологий, будет способствовать развитию блокчейн-платформ, а также позволит правительству лучше контролировать транзакции и налогообложение в этом секторе
По мнению финтехэксперта, дополнительно важна роль криптовалют в стимулировании малого и среднего бизнеса, поскольку многие компании смогут осуществлять операции с использованием криптоактивов, обходя сложности банковских процедур. Это повысит гибкость и скорость финансовых операций.
«Однако вместе с этими положительными изменениями возникает вопрос регулирования. Для того чтобы избежать незаконных транзакций, таких как отмывание средств или финансирование терроризма, необходимо внедрить четкие механизмы контроля за криптовалютными рынками. Таким образом, легализация криптовалют не только укрепит позиции Украины на мировой финансовой арене, но и будет способствовать развитию финансовой культуры внутри страны», - отметила Елена Соседка.
Напомним,
УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: «Крипта для чайников». Часть 1: Что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает.
Второй материал - халвингу биткоина: «Крипта для чайников». Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.
Третий материал: «Крипта для чайников». Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.
Четвертый материал: «Крипта для чайников». Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.
Пятый материал: «Крипта для чайников». Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников