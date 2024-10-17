ukenru
Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  24991 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  104887 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  111494 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  112391 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  110374 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  102765 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  93662 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  90376 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  66320 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  58015 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  63951 просмотра
Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState

Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState

  •  59419 просмотра
США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

  •  74870 просмотра
Перешел на сторону россии: правоохранителя из Мариуполя приговорили к 14 годам заключения

Перешел на сторону россии: правоохранителя из Мариуполя приговорили к 14 годам заключения

  •  28775 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  43003 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  118636 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  150263 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  133941 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  135691 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  155068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  43003 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  110986 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  95616 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  126085 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  128230 просмотра
Актуальное
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:00  •  23983 просмотра

Read in English

Эксперт прогнозирует легализацию криптовалют в Украине в следующем году. Это будет способствовать прозрачности, привлечению инвестиций и развитию инновационных финтех-технологий, стимулируя экономику страны.

Легализация криптовалюты в Украине может произойти уже в следующем году. УНН поинтересовался у соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, как такие изменения в законодательстве повлияют на украинскую экономику.

«Легализация криптовалют в Украине - это чрезвычайно важный шаг, который открывает новую эру в развитии финансовой системы страны. После официального признания криптовалют экономика получит значительные преимущества. Во-первых, это обеспечит большую прозрачность для инвесторов и пользователей криптовалют, что позволит осуществлять операции в рамках четких правовых норм, не подвергая себя регуляторным рискам», - отметила Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, это создаст благоприятные условия для притока международных инвестиций, которые являются чрезвычайно важными для развития украинской экономики.

Легализация также даст толчок для развития инновационных финансовых технологий, будет способствовать развитию блокчейн-платформ, а также позволит правительству лучше контролировать транзакции и налогообложение в этом секторе

- добавила Елена Соседка.

По мнению финтехэксперта, дополнительно важна роль криптовалют в стимулировании малого и среднего бизнеса, поскольку многие компании смогут осуществлять операции с использованием криптоактивов, обходя сложности банковских процедур. Это повысит гибкость и скорость финансовых операций.

«Однако вместе с этими положительными изменениями возникает вопрос регулирования. Для того чтобы избежать незаконных транзакций, таких как отмывание средств или финансирование терроризма, необходимо внедрить четкие механизмы контроля за криптовалютными рынками. Таким образом, легализация криптовалют не только укрепит позиции Украины на мировой финансовой арене, но и будет способствовать развитию финансовой культуры внутри страны», - отметила Елена Соседка.

Напомним,

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: «Крипта для чайников». Часть 1: Что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: «Крипта для чайников». Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: «Крипта для чайников». Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: «Крипта для чайников». Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: «Крипта для чайников». Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
bitkoinБиткойн
ukrainaУкраина