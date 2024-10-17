Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Легализация криптовалюты в Украине может произойти уже в следующем году. УНН поинтересовался у соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, как такие изменения в законодательстве повлияют на украинскую экономику.

«Легализация криптовалют в Украине - это чрезвычайно важный шаг, который открывает новую эру в развитии финансовой системы страны. После официального признания криптовалют экономика получит значительные преимущества. Во-первых, это обеспечит большую прозрачность для инвесторов и пользователей криптовалют, что позволит осуществлять операции в рамках четких правовых норм, не подвергая себя регуляторным рискам», - отметила Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, это создаст благоприятные условия для притока международных инвестиций, которые являются чрезвычайно важными для развития украинской экономики.

Легализация также даст толчок для развития инновационных финансовых технологий, будет способствовать развитию блокчейн-платформ, а также позволит правительству лучше контролировать транзакции и налогообложение в этом секторе