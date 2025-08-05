Курс валют на 5 серпня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7901 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки. Курс євро становить 48,34 грн/євро, злотого – 11,30 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7901 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,34 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,30 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-41,50 грн, євро за 48,62-47,90 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,51-41,60 грн, євро - за 48,20-48,35 грн, злотий за 11,20-11,35 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,69-41,72 грн/дол. та 48,27-48,29 грн/євро.
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