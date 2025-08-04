В Україні за пів року понад 18 тис. нових компаній, але загальний приріст - найнижчий за 5 років

Тенденція по закриттю бізнесів зросла - понад 6,5 тис. від початку року, що на 19% більше, ніж торік.

Про це пише УНН із посиланням на Оpendatabot

В Україні стабільна динаміка відкриттів бізнесу. Чистий приріст компаній за пів року 2025-го становить 11 624. За даними Опендатабот, за вказаний період, було зареєстровано в Україні 18 277 нових компаній. Відкриття нового бізнесу стабілізувалися, але водночас є інший висновок. Показників напередодні повномасштабної війни поки досягти не вдалося. Більше того, слід зазначити, що 6 653 бізнесів від початку поточного року закрились .

97 новостворених компаній припинили діяльність, навіть не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік — 92, але значно менше, ніж у 2021 році — тоді таких було аж 264.