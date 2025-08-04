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В Україні за пів року понад 18 тис. нових компаній, але загальний приріст - найнижчий за 5 років

Київ • УНН

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В Україні за перше півріччя 2025 року зареєстровано 18 277 нових компаній, проте 6 653 бізнеси припинили діяльність. Чистий приріст становить 11 624 компанії, що є найнижчим показником за останні п'ять років.

В Україні за пів року понад 18 тис. нових компаній, але загальний приріст - найнижчий за 5 років

Тенденція по закриттю бізнесів зросла - понад 6,5 тис. від початку року, що на 19% більше, ніж торік.

Про це пише УНН із посиланням на Оpendatabot

Деталі

В Україні стабільна динаміка відкриттів бізнесу. Чистий приріст компаній за пів року 2025-го становить 11 624. За даними Опендатабот, за вказаний період, було зареєстровано в Україні 18 277 нових компаній. Відкриття нового бізнесу стабілізувалися, але водночас є інший висновок. Показників напередодні повномасштабної війни поки досягти не вдалося. Більше того, слід зазначити, що 6 653 бізнесів від початку поточного року закрились .

97 новостворених компаній припинили діяльність, навіть не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік — 92, але значно менше, ніж у 2021 році — тоді таких було аж 264.

- передає opendatabot.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що українці зможуть отримати грант до 1 млн грн на відкриття приватних дитсадочків у межах розширеної урядом грантової програми "Власна справа".

Минулого року стало відомо, що 264 українці отримають 62 мільйони гривень на відкриття або розширення власного бізнесу в рамках програми "Власний бізнес".

Ігор Тележніков

ЕкономікаФінанси
Україна