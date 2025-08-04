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В Украине за полгода более 18 тыс. новых компаний, но общий прирост - самый низкий за 5 лет

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Украине за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 18 277 новых компаний, однако 6 653 бизнеса прекратили деятельность. Чистый прирост составляет 11 624 компании, что является самым низким показателем за последние пять лет.

В Украине за полгода более 18 тыс. новых компаний, но общий прирост - самый низкий за 5 лет

Тенденция по закрытию бизнесов выросла - более 6,5 тыс. с начала года, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Опендатабот

Детали

В Украине стабильная динамика открытий бизнеса. Чистый прирост компаний за полгода 2025-го составляет 11 624. По данным Опендатабот, за указанный период, было зарегистрировано в Украине 18 277 новых компаний. Открытия нового бизнеса стабилизировались, но в то же время есть другой вывод. Показателей накануне полномасштабной войны пока достичь не удалось. Более того, следует отметить, что 6 653 бизнесов с начала текущего года закрылись.

97 новосозданных компаний прекратили деятельность, даже не просуществовав и полгода. Это немного больше, чем в прошлом году — 92, но значительно меньше, чем в 2021 году — тогда таких было аж 264.

- передает opendatabot.

Напомним

Ранее УНН передавал, что украинцы смогут получить грант до 1 млн грн на открытие частных детских садов в рамках расширенной правительством грантовой программы "Свое дело".

В прошлом году стало известно, что 264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".

Игорь Тележников

ЭкономикаФинансы
Украина