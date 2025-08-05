Курс валют на 5 августа: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7901 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки. Курс евро составляет 48,34 грн/евро, злотого – 11,30 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7901 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,34 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,30 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,50 грн, евро по 48,62-47,90 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,51-41,60 грн, евро - по 48,20-48,35 грн, злотый по 11,20-11,35 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,69-41,72 грн/долл. и 48,27-48,29 грн/евро.
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