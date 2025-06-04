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Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
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06:24 • 836 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

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Курс валют на 4 червня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6385 грн/дол., девальвувавши її на 2 копійки. В банках долар торгується за курсом 41,82-41,30 грн.

Курс валют на 4 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6385 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,63 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,42 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,09 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

  • у банках долар торгується за курсом 41,82-41,30 грн, євро за 47,80-47,25 грн, злотий за 11,45-11,09 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 47,30-47,49 грн, злотий за 11,03-11,14 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,52-41,57грн/дол. та 47,27-47,31 грн/євро.

        НБУ збільшив продаж валюти на 30% у травні для підтримки гривні02.06.25, 19:47 • 2530 переглядiв

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        ЕкономікаФінанси
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