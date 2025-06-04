Курс валют на 4 червня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6385 грн/дол., девальвувавши її на 2 копійки. В банках долар торгується за курсом 41,82-41,30 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6385 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,63 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,42 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,09 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:
- у банках долар торгується за курсом 41,82-41,30 грн, євро за 47,80-47,25 грн, злотий за 11,45-11,09 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 47,30-47,49 грн, злотий за 11,03-11,14 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,52-41,57грн/дол. та 47,27-47,31 грн/євро.
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