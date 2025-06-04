Курс валют на 4 июня: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,6385 грн/долл., девальвировав ее на 2 копейки. В банках доллар торгуется по курсу 41,82-41,30 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6385 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,63 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,42 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,09 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,82-41,30 грн, евро по 47,80-47,25 грн, злотый по 11,45-11,09 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45 грн, евро - по 47,30-47,49 грн, злотый по 11,03-11,14 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,52-41,57грн/долл. и 47,27-47,31 грн/евро.
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