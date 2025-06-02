НБУ увеличил продажу валюты на 30% в мае для поддержки гривны

В мае НБУ продал на 30% больше валюты, чем в апреле, интенсифицируя валютные интервенции для стабилизации курса гривны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

НБУ заметно увеличил объемы своих валютных интервенций, что означает интенсификацию продажи валюты на межбанковском рынке. В мае на рынок было продано на 30% больше валюты, чем в апреле, свидетельствуют данные с сайта финрегулятора.

По сравнению с маем 2024 года, объемы валютных интервенций Национального банка уменьшились на 4,8%, что составляет $149 млн.

В то же время объем чистой продажи долларов из валютных резервов для стабилизации гривны вырос на $662 млн – с $2,26 млрд до $2,92 млрд. Зато объемы покупки валюты НБУ уменьшились в течение месяца – с $18 млн в апреле до всего $1 млн в мае.

В течение последней недели мая валютные интервенции НБУ увеличились на 5,7%, или на $35 млн, и достигли $653,2 млн по сравнению с предыдущей неделей. При этом, в начале недели сальдо между продажей и покупкой валюты на наличном рынке оставалось положительным – $4,5 млн с субботы до понедельника. Однако уже со вторника оно стало отрицательным, увеличившись с $1 млн до $13,1 млн в четверг.

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