НБУ збільшив продаж валюти на 30% у травні для підтримки гривні

У травні НБУ продав на 30% більше валюти, ніж у квітні, інтенсифікуючи валютні інтервенції для стабілізації курсу гривні. Про це пише УНН із посиланням на Національний банк України.

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НБУ помітно збільшив обсяги своїх валютних інтервенцій, що означає інтенсифікацію продажу валюти на міжбанківському ринку. У травні на ринок було продано на 30% більше валюти, аніж у квітні, свідчать дані з сайту фінрегулятора.

Порівняно з травнем 2024 року, обсяги валютних інтервенцій Національного банку зменшилися на 4,8%, що становить $149 млн.

Водночас обсяг чистого продажу доларів з валютних резервів для стабілізації гривні зріс на $662 млн – з $2,26 млрд до $2,92 млрд. Натомість обсяги купівлі валюти НБУ зменшилися протягом місяця – з $18 млн у квітні до лише $1 млн у травні.

Упродовж останнього тижня травня валютні інтервенції НБУ збільшилися на 5,7%, або на $35 млн, і сягнули $653,2 млн порівняно з попереднім тижнем. При цьому, на початку тижня сальдо між продажем і купівлею валюти на готівковому ринку залишалося позитивним – $4,5 млн із суботи до понеділка. Однак уже з вівторка воно стало від’ємним, збільшившись з $1 млн до $13,1 млн у четвер.

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