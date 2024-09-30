Курс валют на 30 вересня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1664 грн/дол., що зміцнило гривню на 4 копійки. Курс євро встановлено на рівні 45,95 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1664 грн/дол., що зміцнило гривню на 4 копійки повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,16 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,95 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банка. Євро можна купити за 46,45 грн, а продати за 45,85 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,46-41,55 грн, а євро - за 46,30-46,45 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,15-41,17 грн/дол. для долара та 46,03-46,04 грн/євро для євро.
Економічний експерт назвав чинники, які впливають на формування курсу валют в Україні19.09.24, 09:55 • 100775 переглядiв