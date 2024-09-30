Курс валют на 30 сентября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1664 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки. Курс евро установлен на уровне 45,95 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1664 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,16 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,95 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 у банка. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,85 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,46-41,55 грн, а евро - по 46,30-46,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,15-41,17 грн/долл. для доллара и 46,03-46,04 грн/евро для евро.
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине19 сентября 2024, 06:55 • 100560 просмотров