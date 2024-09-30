Курс валют на 30 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1664 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,16 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,95 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 у банка. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,85 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,46-41,55 грн, а евро - по 46,30-46,45 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,15-41,17 грн/долл. для доллара и 46,03-46,04 грн/евро для евро.

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине