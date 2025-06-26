Курс валют на 26 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6620 грн/дол., що зміцнило гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,66 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,32 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,98-41,50 грн, євро за 48,80-48,20 грн, злотий за 11,52-10,92 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,56-41,65 грн, євро - за 48,55-48,70 грн, злотий за 11,30-11,42 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,62-41,65 грн/дол. та 48,30-48,31 грн/євро.

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Доповнення

За останні два тижні в Україні виявили більше 800 нелегальних онлайн-казино. Це вдалося зробити за допомогою агентства PlayCity, яке працює під координацією Міністерства цифрової трансформації.