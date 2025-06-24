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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Україні за два тижні виявили понад 800 нелегальних казино - Мінцифри

Київ • УНН

 • 812 перегляди

За останні два тижні в Україні виявлено понад 800 нелегальних онлайн-казино завдяки агентству PlayCity під координацією Мінцифри. Це дозволить державі повернути значні суми доходів, які раніше втрачалися через тіньовий ринок азартних ігор.

В Україні за два тижні виявили понад 800 нелегальних казино - Мінцифри

За останні два тижні в Україні виявили більше 800 нелегальних онлайн-казино. Це вдалося зробити за допомогою агентства PlayCity, яке працює під координацією Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

Деталі

У міністерстві наголосили, що агентство лише за два тижні передало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію для блокування сотень незаконних гральних сайтів.

У відомстві також пояснили, що через нелегальний сектор раніше держава втрачала значні суми доходів.

Раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор, тому боротьба з нелегальними казино – одне з пріоритетних завдань PlayCity

– зазначили у міністерстві.

Крім того, Мінцифри повідомило про запровадження цифрових рішень для автоматизації процесів.

Очікується, що незабаром громадяни зможуть самостійно повідомляти про нелегальні гральні ресурси через сайт PlayCity.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Україна
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