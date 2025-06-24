В Украине за две недели выявили более 800 нелегальных казино - Минцифры

За последние две недели в Украине выявили более 800 нелегальных онлайн-казино. Это удалось сделать с помощью агентства PlayCity, которое работает под координацией Министерства цифровой трансформации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Детали

В министерстве подчеркнули, что агентство всего за две недели передало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, информацию для блокировки сотен незаконных игорных сайтов.

В ведомстве также пояснили, что из-за нелегального сектора ранее государство теряло значительные суммы доходов.

Ранее государство теряло до 10 млрд грн из-за теневого рынка азартных игр, поэтому борьба с нелегальными казино – одна из приоритетных задач PlayCity – отметили в министерстве.

Кроме того, Минцифры сообщило о внедрении цифровых решений для автоматизации процессов.

Ожидается, что вскоре граждане смогут самостоятельно сообщать о нелегальных игорных ресурсах через сайт PlayCity.

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