Курс валют на 26 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6620 грн/долл., что укрепило гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,66 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,32 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,98-41,50 грн, евро по 48,80-48,20 грн, злотый по 11,52-10,92 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,56-41,65 грн, евро - по 48,55-48,70 грн, злотый по 11,30-11,42 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,62-41,65 грн/долл. и 48,30-48,31 грн/евро.

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Дополнение

За последние две недели в Украине обнаружили более 800 нелегальных онлайн-казино. Это удалось сделать с помощью агентства PlayCity, которое работает под координацией Министерства цифровой трансформации.