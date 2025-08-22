Курс валют на 22 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2185 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,98 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,28 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,60- 41,05 грн, євро за 48,47- 47,90 грн, злотий за 11,62- 11,05 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,30- 41,37 грн, євро - за 48,10- 48,30 грн, злотий за 11,25- 11,35 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,18- 41,21 грн/дол. та 47,87- 47,88 грн/євро.

Доповнення

В Україні зафіксовано 35 471 борг по заробітній платі в 2025 році.