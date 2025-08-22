Курс валют на 22 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

$41.380.02
48.170.16
ukenru
05:52 • 518 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 12209 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 27604 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 30799 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 36768 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 21915 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33048 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71511 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78947 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81443 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.6м/с
71%
741мм
Популярнi новини
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова21 серпня, 20:25 • 13037 перегляди
Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітряPhoto21 серпня, 20:58 • 6134 перегляди
Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство21 серпня, 21:19 • 5702 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 10033 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto03:12 • 5362 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 27612 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 3440 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 36775 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 110343 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 134208 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Микита Хрущов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Білорусь
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 4272 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 76016 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 69914 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 68256 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 94581 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Футбол
The Guardian

Курс валют на 22 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2185 грн/дол., зміцнивши її на 16 копійок. Курс євро становить 47,98 грн/євро, а злотого – 11,28 грн/злотий.

Курс валют на 22 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2185 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,98 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,28 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,60- 41,05 грн, євро за 48,47- 47,90 грн, злотий за 11,62- 11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30- 41,37 грн, євро - за 48,10- 48,30 грн, злотий за 11,25- 11,35 грн; 
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,18- 41,21 грн/дол. та 47,87- 47,88 грн/євро.

        Рада схвалила зміни до Бюджету-2025: звідки додаткові 36 млрд грн і що отримає Мінцифри20.08.25, 15:29 • 2854 перегляди

        Доповнення

        В Україні зафіксовано 35 471 борг по заробітній платі в 2025 році.

        Анна Мурашко

        СуспільствоЕкономікаФінанси
        Гривня
        Євро
        Долар США
        Національний банк України
        Україна
        Польща