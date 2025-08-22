Курс валют на 22 августа: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2185 грн/долл., укрепив ее на 16 копеек. Курс евро составляет 47,98 грн/евро, а злотого – 11,28 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2185 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,98 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,60- 41,05 грн, евро по 48,47- 47,90 грн, злотый по 11,62- 11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30- 41,37 грн, евро - по 48,10- 48,30 грн, злотый по 11,25- 11,35 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,18- 41,21 грн/долл. и 47,87- 47,88 грн/евро.
Рада одобрила изменения в Бюджет-2025: откуда дополнительные 36 млрд грн и что получит Минцифры20.08.2025, 15:29 • 2854 просмотра
Дополнение
В Украине зафиксировано 35 471 долг по заработной плате в 2025 году.