Курс валют на 21 січня: євро сягнув нового історичного максимуму

Станом на середу, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,25 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,72. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2522 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,7219 грн (+42 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9932 грн. (+9 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 43,10-43,55 грн, євро за 50,25-50,85 грн, злотий за 11,70 -12,30 грн;

на міжбанку курси становлять 43,24-43,29 грн/дол. та 50,71-50,76 грн/євро.

Нагадаємо

Українці витратили 11,3 млрд грн за програмою "Зимова підтримка", переважно на комунальні послуги, продукти, ліки та донати. 17,8 млн громадян отримали по 1000 грн, з них 3,5 млн – діти.

