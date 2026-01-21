$43.180.08
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 30188 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 26785 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 42151 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 30064 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 42113 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 24369 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28991 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26482 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26862 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Курс валют на 21 січня: євро сягнув нового історичного максимуму

Київ • УНН

 • 68 перегляди

НБУ встановив офіційний курс долара на 21 січня на рівні 43,25 гривні. Курс євро становить 50,72 гривні, а злотого – 11,99 гривні.

Станом на середу, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,25 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,72. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2522 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,7219 грн (+42 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9932 грн. (+9 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 43,10-43,55 грн, євро за 50,25-50,85 грн, злотий за 11,70 -12,30 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,24-43,29 грн/дол. та 50,71-50,76 грн/євро.

      Нагадаємо

      Українці витратили 11,3 млрд грн за програмою "Зимова підтримка", переважно на комунальні послуги, продукти, ліки та донати. 17,8 млн громадян отримали по 1000 грн, з них 3,5 млн – діти.

      Статки мільярдерів підскочили до історичного максимуму в $18,3 трлн - Oxfam19.01.26, 08:50

      Вадим Хлюдзинський

