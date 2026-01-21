Курс валют на 21 января: евро достиг нового исторического максимума

По состоянию на среду, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,25 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,72. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2522 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,7219 грн (+42 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9932 грн. (+9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 43,10-43,55 грн, евро по 50,25-50,85 грн, злотый по 11,70 -12,30 грн;

на межбанке курсы составляют 43,24-43,29 грн/долл. и 50,71-50,76 грн/евро.

Напомним

