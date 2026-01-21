Курс валют на 21 января: евро достиг нового исторического максимума

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 15282 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 31111 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 27568 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 43392 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 30640 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 42841 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 24587 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29057 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26557 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 26974 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ20 января, 20:35 • 5732 просмотра
Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению20 января, 21:23 • 5060 просмотра
Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios20 января, 21:41 • 6502 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 11374 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 17406 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 22233 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 43382 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 42835 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 40972 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 53115 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 11813 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 16137 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 17255 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 24037 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 22217 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Золото
Фильм

Курс валют на 21 января: евро достиг нового исторического максимума

Киев • УНН

 • 364 просмотра

НБУ установил официальный курс доллара на 21 января на уровне 43,25 гривны. Курс евро составляет 50,72 гривны, а злотого – 11,99 гривны.

Курс валют на 21 января: евро достиг нового исторического максимума

По состоянию на среду, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,25 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,72. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2522 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,7219 грн (+42 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9932 грн. (+9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,10-43,55 грн, евро по 50,25-50,85 грн, злотый по 11,70 -12,30 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,24-43,29 грн/долл. и 50,71-50,76 грн/евро.

      Напомним

      Украинцы потратили 11,3 млрд грн по программе "Зимняя поддержка", преимущественно на коммунальные услуги, продукты, лекарства и донаты. 17,8 млн граждан получили по 1000 грн, из них 3,5 млн – дети.

      Состояние миллиардеров подскочило до исторического максимума в $18,3 трлн - Oxfam19.01.26, 08:50 • 4410 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина