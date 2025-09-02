Курс валют на 2 вересня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3722 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,46 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,39 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн, євро за 48,75-48,03 грн, злотий за 11,72-11,00 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,28-41,35 грн, євро - за 48,27-48,45 грн, злотий за 11,25-11,35 грн;

на міжбанку курси становлять 41,28-41,31 грн/дол. та 48,33-48,35 грн/євро.

Доповнення

