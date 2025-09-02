Курс валют на 2 сентября: гривна продолжает девальвировать

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 818 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 17350 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 30507 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 39816 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 41336 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 186435 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 105919 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 192431 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 199806 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 168719 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
68%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 138197 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 137185 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 124777 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 122182 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 114912 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 39826 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 75867 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 192435 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 199810 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 168721 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 17351 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 36615 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 166180 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 294328 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 313548 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат

Курс валют на 2 сентября: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3722 грн/долл., что является девальвацией на 5 копеек. Курсы евро и злотого также обновлены, а на межбанке зафиксировано 41,28-41,31 грн/долл.

Курс валют на 2 сентября: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3722 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,46 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,39 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, евро по 48,75-48,03 грн, злотый по 11,72-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,28-41,35 грн, евро - по 48,27-48,45 грн, злотый по 11,25-11,35 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,28-41,31 грн/долл. и 48,33-48,35 грн/евро.

        Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону01.09.2025, 15:16 • 3372 просмотра

        Дополнение

        Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №13136 о компенсации за повреждение и уничтожение недвижимого имущества вследствие вооруженной агрессии рф против Украины, инициированный временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав внутренне перемещенных и других лиц.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Верховная Рада
        Украина