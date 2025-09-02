Курс валют на 2 сентября: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3722 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,46 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,39 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, евро по 48,75-48,03 грн, злотый по 11,72-11,00 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,28-41,35 грн, евро - по 48,27-48,45 грн, злотый по 11,25-11,35 грн;

на межбанке курсы составляют 41,28-41,31 грн/долл. и 48,33-48,35 грн/евро.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №13136 о компенсации за повреждение и уничтожение недвижимого имущества вследствие вооруженной агрессии рф против Украины, инициированный временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав внутренне перемещенных и других лиц.