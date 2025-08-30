Комітет Верховної Ради схвалив до першого читання законопроєкт про компенсацію за пошкодження нерухомості під час війни

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроєкт №13136 про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф проти України, ініційований тимчасовою слідчою комісією (ТСК) Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених та інших осіб. Про це інформує УНН з посиланням на сайт партії "Слуга народу".

Деталі

Як повідомив очільник ТСК, народний депутат від "Слуги народу", співавтор законопроєкту Павло Фролов, цей документ зробить програму єВідновлення справедливішою.

Цей законопроєкт – важливий крок для доступності та ефективності компенсаційних механізмів - зауважив парламентар.

Фролов розповів, що згідно із документом, компенсація поширюватиметься на житло, зруйноване чи пошкоджене з початку агресії рф – з 19 лютого 2014 року. Пріоритет надаватиметься сім’ям, які втратили єдине житло.

Зазначається, що законопроєктом окремо врегульовується питання житла на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

За результатами дистанційного обстеження всього знищеного житла на ТОТ (за допомогою супутників, дронів, з інших джерел відеофіксації) власникам такого житла буде видано сертифікати єВідновлення, якщо вони перемістились на підконтрольну уряду України територію - повідомив Фролов.

Народний депутат підкреслив, що повністю зруйновані населені пункти, такі як Попасна, Бахмут, Соледар, Мар’янка та інші, уряд визнає такими, що не потребують додаткових обстежень для підтвердження права на компенсацію.

Щодо багатоповерхових будинків, які підлягатимуть відновленню, мешканці матимуть право вибору. "Власники зруйнованих квартир у багатоповерхівках матимуть право або залишити собі відновлену квартиру, або отримати компенсацію у вигляді є-сертифікату на купівлю нового житла, а відновлена квартира перейде у комунальну власність як соціальне житло", – пояснив Фролов.

Ще однією зміною стане збільшення строку подання заяв на компенсацію – замість одного року після завершення воєнного стану громадяни матимуть три роки.

Як повідомляється в картці законопроєкта на сайті Верховної Ради, він був внесений до парламенту 26 березня. Співавторами значаться 14 народних депутатів різних фракцій та позафракційних, крім Фролова, зокрема, голова Конфедерації вільних профспілок України, голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Михайло Волинець, голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ України Максим Ткаченко, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Войцехівський.

"Внаслідок збройної агресії РФ проти України загальні збитки становлять $486 млрд. Найбільших збитків зазнав житловий фонд… Станом на січень 2024 року зруйновано або пошкоджено 250 тисяч будівель, зокрема: 222 тис. – приватні будинки; 27 тис. – багатоквартирні будинки; 526 – гуртожитки. Найбільше зруйнованих житлових будівель зафіксовано в Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. Загалом це 135,8 тис. житлових будівель, з яких: 119,9 тис. – приватні будинки; 15,6 тис. – багатоквартирні будинки; 0,2 тис. – гуртожитки. Прямі збитки від руйнувань цих об’єктів оцінюються у $58,9 млрд", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Уряд розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на ТОТ - Свириденко