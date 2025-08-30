$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Комитет Верховной Рады одобрил к первому чтению законопроект о компенсации за повреждение недвижимости во время войны

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Комитет Верховной Рады одобрил законопроект о компенсациях за поврежденное и уничтоженное имущество. Документ распространяет программу єВідновлення на жилье, разрушенное с 19 февраля 2014 года, и упрощает процедуру для оккупированных территорий.

Комитет Верховной Рады одобрил к первому чтению законопроект о компенсации за повреждение недвижимости во время войны

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №13136 о компенсации за повреждение и уничтожение недвижимого имущества вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, инициированный временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав внутренне перемещенных и других лиц. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт партии "Слуга народа".

Детали

Как сообщил глава ВСК, народный депутат от "Слуги народа", соавтор законопроекта Павел Фролов, этот документ сделает программу "єВідновлення" более справедливой.

Этот законопроект – важный шаг для доступности и эффективности компенсационных механизмов

- отметил парламентарий.

Фролов рассказал, что согласно документу, компенсация будет распространяться на жилье, разрушенное или поврежденное с начала агрессии РФ – с 19 февраля 2014 года. Приоритет будет отдаваться семьям, потерявшим единственное жилье.

Отмечается, что законопроектом отдельно регулируется вопрос жилья на временно оккупированных территориях (ВОТ).

По результатам дистанционного обследования всего уничтоженного жилья на ВОТ (с помощью спутников, дронов, из других источников видеофиксации) владельцам такого жилья будут выданы сертификаты "єВідновлення", если они переместились на подконтрольную правительству Украины территорию

- сообщил Фролов.

Народный депутат подчеркнул, что полностью разрушенные населенные пункты, такие как Попасная, Бахмут, Соледар, Марьинка и другие, правительство признает не требующими дополнительных обследований для подтверждения права на компенсацию.

Что касается многоэтажных домов, которые будут подлежать восстановлению, жители будут иметь право выбора. "Владельцы разрушенных квартир в многоэтажках будут иметь право либо оставить себе восстановленную квартиру, либо получить компенсацию в виде е-сертификата на покупку нового жилья, а восстановленная квартира перейдет в коммунальную собственность как социальное жилье", – пояснил Фролов.

Еще одним изменением станет увеличение срока подачи заявлений на компенсацию – вместо одного года после завершения военного положения граждане будут иметь три года.

Как сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, он был внесен в парламент 26 марта. Соавторами значатся 14 народных депутатов разных фракций и внефракционных, кроме Фролова, в частности, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец, председатель подкомитета по вопросам временно оккупированных территорий комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ Украины Максим Ткаченко, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Войцеховский.

"В результате вооруженной агрессии РФ против Украины общие убытки составляют $486 млрд. Наибольшие убытки понес жилищный фонд… По состоянию на январь 2024 года разрушено или повреждено 250 тысяч зданий, в том числе: 222 тыс. – частные дома; 27 тыс. – многоквартирные дома; 526 – общежития. Больше всего разрушенных жилых зданий зафиксировано в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. В целом это 135,8 тыс. жилых зданий, из которых: 119,9 тыс. – частные дома; 15,6 тыс. – многоквартирные дома; 0,2 тыс. – общежития. Прямые убытки от разрушений этих объектов оцениваются в $58,9 млрд", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

