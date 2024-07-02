Курс валют на 2 липня: долар та євро виросли у ціні
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню по відношенню до долара США та євро 2 липня, встановивши офіційні курси на рівні 40,6413 грн/дол. та 43,68 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,6413 грн/дол., що девальвувало гривню на 19 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,64 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,68 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,85 грн, а продати за 40,40 у банках.
- Євро можна купити за 44,00 грн, а продати за 43,40 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,77−40,85 грн, а євро — за 43,90−44,05 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,68−40,7 грн/дол. для долара та 43,74−43,76 грн/євро для євро.
Нагадаємо
У Києва є місяць, щоб домовитися з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту в країні.