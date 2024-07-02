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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59876 перегляди

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Курс валют на 2 липня: долар та євро виросли у ціні

Київ • УНН

 • 18136 перегляди

Національний банк України девальвував гривню по відношенню до долара США та євро 2 липня, встановивши офіційні курси на рівні 40,6413 грн/дол. та 43,68 грн/євро.

Курс валют на 2 липня: долар та євро виросли у ціні

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,6413 грн/дол., що девальвувало гривню на 19 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 40,64 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,68 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:

- Долар можна купити за 40,85 грн, а продати за 40,40 у банках.

- Євро можна купити за 44,00 грн, а продати за 43,40 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 40,77−40,85 грн, а євро — за 43,90−44,05 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 40,68−40,7 грн/дол. для долара та 43,74−43,76 грн/євро для євро.

Нагадаємо

У Києва є місяць, щоб домовитися з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту в країні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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