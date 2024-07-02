Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,6413 грн/долл., что девальвировало гривну на 19 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,64 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,68 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 40,85 грн, а продать за 40,40 в банках.

- Евро можно купить за 44,00 грн, а продать за 43,40 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,77-40,85 грн, а евро - по 43,90-44,05 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,68-40,7 грн/долл. для доллара и 43,74-43,76 грн/евро для евро.

Напомним

У Киева есть месяц, чтобы договориться с международными кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта в стране.