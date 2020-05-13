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“Купити продукти онлайн”: за межами Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Уряд послаблює карантинні заходи, саме час оцінити, як за 2 місяці змінився ринок торгівлі продуктами. З Києвом більш менш зрозуміло, але що відбувалося в регіонах? УНН проаналізувала ситуацію і з’ясувала, де і як можна замовити продукти онлайн в регіонах України.

“Купити продукти онлайн”: за межами Києва

На даний момент з продуктами працюють три відомих агрегатора: Vse.ua, Hotline.ua і Price.ua. У останнього немає регіональних магазинів, тому розглянемо тільки перші два.

Сервіс Vse.ua (розділ “Продукти та алкоголь”) поширюється на всі регіони, об’єднуючи в собі ряд супермаркетів, інтернет-магазинів і місцевих нішевих торгових точок. Користуватися ним досить зручно. Система товарних фільтрів дозволяє швидко знайти і вибрати потрібну позицію. Асортимент більш ніж достатній. При бажанні завжди можна порівняти ціни в різних магазинах. Також можна вибрати магазин з онлайн-оплатою картою: це кращий варіант у нинішній ситуації. З основних мінусів сервісу — відсутність в деяких регіонах великої кількості магазинів. Але це скоріше промах керівників торгових точок, як з’ясувалося, розміщення товарних позицій в зібранні на період карантину безкоштовне.

Hotline.ua (розділ “Продукти, напої, алкоголь”) — ще один ресурс, де представлений в основному асортимент маркетплейса Rozetka і ряду всеукраїнських інтернет-магазинів. Агрегатором можуть скористатися жителі всіх регіонів. Асортимент представлених товарів теж непоганий. Є можливість порівняти ціни в магазинах, і, що важливо, зробити замовлення онлайн. Правда, є тут і недоліки, які роблять сервіс не дуже зручним. Щоб вибрати продукт з потрібними характеристиками, доведеться переглянути велику кількість товарів, так як в каталогах немає достатнього числа корисних фільтрів. Також наспіх зроблена структура розділу. Різні товари намішано в одному каталозі.

Жителі можуть скористатися кількома сервісами доставки продуктів. Zakaz.ua працює в містах, де є Metro, Таврія В і Ашан. Практично весь асортимент супермаркетів можна замовити онлайн. У кожному місті є своя служба доставки. З мінусів, зазначених споживачами — відсутність локальних магазинів і можливості порівняти ціни.

У 17 містах працює сервіс доставки Glovo. На відміну від попередньої компанії, тут є як локальні, так і нішеві магазини. Популярним ресурс робить можливість онлайн-замовлення і швидкість доставки. Правда, сервіс не має вбудованих фільтрів і ціни, на жаль, порівняти не вийде. Подібні умови і в сервісі Raketa,тільки в ньому немає категорії “нішеві магазини”.

Жителі Тернополя користуються сервісом Korzyna.com. Його плюс — у великому асортименті продукції і власна служба доставки. Це єдиний супермаркет, де можна зробити онлайн-покупки в місті. Незручність в відсутності фільтрів.

Жителі десяти великих міст часто вдаються до послуг сервісу MixFood.ua. Тут є своя доставка, але, на жаль, немає каталогів і продукти можна замовити тільки по телефону.

Є ще інтернет-магазини українських (Ашан, Фоззі, АТБ, Таврія В, Сільпо), а також регіональних мереж супермаркетів (Наш Край, Basket, Зростання, Клас). І ті, і інші хороші в плані асортименту, забезпечені власною службою доставки і можливістю онлайн-замовлень. Але в першому варіанті не весь товар з каталогу можна замовити онлайн (Сільпо). Свою нішу займають регіональні інтернет-магазини і сервіси Produktoff.com, Korzina.org, Hit24.lviv.ua, Produkty24.com.ua і Шувар (vip.shuvar.com).

Висновки

В умовах кризи багато регіональних магазинів не тільки втрималися на плаву, а й склали гідну конкуренцію всеукраїнським торговельним мережам. Тим, хто працює в цій сфері, вдалося зміцнити свої позиції завдяки сервісам порівняння цін і службам доставки, істотно розширити мережу і увійти в регіони з новими пропозиціями. Відповідно, виріс не тільки асортимент продукції, але і частка онлайн покупців в Україні.

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