“Купить продукты онлайн”: за пределами Киева

На данный момент с продуктами работают три известных агрегатора: Vse.ua, Hotline.ua и Price.ua. У последнего нет региональных магазинов, поэтому рассмотрим только первых два.

Сервис Vse.ua (раздел “Продукты и алкоголь”) распространяется на все регионы, объединяя в себе ряд супермаркетов, интернет-магазинов и местных нишевых торговых точек. Пользоваться им достаточно удобно. Система товарных фильтров позволяет быстро найти и выбрать нужную позицию. Ассортимент более чем достаточный. При желании всегда можно сравнить цены в разных магазинах. Также можно выбрать магазин с онлайн-оплатой картой: это лучший вариант в нынешней ситуации. Из основных минусов сервиса — отсутствие в некоторых регионах большого числа магазинов. Но это скорее промах руководителей торговых точек, как выяснилось, размещение товарных позиций в агрегаторе на период карантина бесплатное.

Hotline.ua (раздел “Продукты, напитки, алкоголь”) — еще один ресурс, где представлен в основном ассортимент маркетплейса Rozetka и ряда всеукраинских интернет-магазинов. Агрегатором могут воспользоваться жители всех регионов. Ассортимент представленных товаров тоже неплох. Есть возможность сравнить цены в магазинах, и, что немаловажно, сделать заказ онлайн. Правда, есть здесь и недочеты, которые делают сервис не очень удобным. Чтобы выбрать продукт с нужными характеристиками, придется пересмотреть большое количество товаров, так как в каталогах нет достаточного числа полезных фильтров. Также наспех сделана структура раздела. Разные товары намешаны в одном каталоге.

Жители могут воспользоваться несколькими сервисами доставки продуктов. Zakaz.ua работает в городах, где есть Metro, Таврия В и Ашан. Практически весь ассортимент супермаркетов можно заказать онлайн. В каждом городе есть своя служба доставки. Из минусов, отмеченных потребителями — отсутствие локальных магазинов и возможности сравнить цены.

В 17 городах работает сервис доставки Glovo. В отличие от предыдущей компании, здесь есть как локальные, так и нишевые магазины. Популярным ресурс делает возможность онлайн-заказа и скорость доставки. Правда, сервис не имеет встроенных фильтров и цены, увы, сравнить не получится. Подобные условия и в сервисе Raketa, только в нем нет категории “нишевые магазины”.

Жители Тернополя пользуются сервисом Korzyna.com. Его плюс — в большом ассортименте продукции и собственной службе доставки. Это единственный супермаркет, где можно сделать онлайн-покупки в городе. Неудобство в отсутствии фильтров.

Жители десяти крупных городов часто прибегают к услугам сервиса MixFood.ua. Здесь есть своя доставка, но, к сожалению, нет каталогов и продукты можно заказать только по телефону.

Есть еще интернет-магазины украинских (Ашан, Фоззи, АТБ, Таврия В, Сильпо), а также региональных сетей супермаркетов (Наш Край, Basket, Рост, Класс). И те, и другие хороши в плане ассортимента, обеспечены собственной службой доставки и возможностью онлайн-заказов. Но в первом варианте не весь товар из каталога можно заказать онлайн (Сильпо). Свою нишу занимают региональные интернет-магазины и сервисы Produktoff.com, Korzina.org, Hit24.lviv.ua, Produkty24.com.ua и Шувар (vip.shuvar.com).

Выводы

В условиях кризиса многие региональные магазины не только удержались на плаву, но и составили достойную конкуренцию всеукраинским торговым сетям. Тем, кто работает в этой сфере, удалось укрепить свои позиции благодаря сервисам сравнения цен и службам доставки, существенно расширить сеть и войти в регионы с новыми предложениями. Соответственно, вырос не только ассортимент продукции, но и доля онлайн покупателей в Украине.