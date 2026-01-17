"Куп'янськ особливо болюча точка": російське командування бреше про фронт для впливу на рішення США - ISW
Київ • УНН
Російське військове командування публічно поширює неправдиву інформацію про поле бою. Це частина когнітивної війни для впливу на рішення США щодо мирних переговорів.
Російське військове командування поширює хибну інформацію про поле бою у межах ширших зусиль для впливу на рішення США щодо мирних переговорів, ідеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
Російське військове командування продемонструвало чітку тенденцію публічного представлення неправдивої інформації про поле бою в рамках ширших зусиль когнітивної війни, спрямованих на вплив на прийняття рішень США щодо поточних мирних переговорів
Як вказано у звіті, "ці заяви еремля спрямовані на поширення хибного наративу про те, що перемога росії в Україні неминуча, та на переконання України та Заходу в тому, що Україна повинна прийняти вимоги росії зараз через страх майбутніх російських наступів чи проривів".
"Куп'янськ став особливою "точкою невралгії" (особливо болюча точка - ред.) для російського військового командування, імовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову доблесть росії, які намагалися поширювати путін та високопоставлені російські військові командири", - сказано у звіті.
"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами18.12.25, 11:06 • 2916 переглядiв