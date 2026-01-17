"Куп'янськ особливо болюча точка": російське командування бреше про фронт для впливу на рішення США - ISW

Російське військове командування поширює хибну інформацію про поле бою у межах ширших зусиль для впливу на рішення США щодо мирних переговорів, ідеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Російське військове командування продемонструвало чітку тенденцію публічного представлення неправдивої інформації про поле бою в рамках ширших зусиль когнітивної війни, спрямованих на вплив на прийняття рішень США щодо поточних мирних переговорів - ідеться у звіті ISW.

Як вказано у звіті, "ці заяви еремля спрямовані на поширення хибного наративу про те, що перемога росії в Україні неминуча, та на переконання України та Заходу в тому, що Україна повинна прийняти вимоги росії зараз через страх майбутніх російських наступів чи проривів".

"Куп'янськ став особливою "точкою невралгії" (особливо болюча точка - ред.) для російського військового командування, імовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову доблесть росії, які намагалися поширювати путін та високопоставлені російські військові командири", - сказано у звіті.

