"Куп'янськ особливо болюча точка": російське командування бреше про фронт для впливу на рішення США - ISW

Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 12124 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 23689 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 24411 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 33030 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 24723 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 39486 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34130 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28740 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26477 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу16 січня, 23:56 • 10418 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 9492 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 5788 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 8774 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 6308 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 2318 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 17:23 • 33031 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 20798 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 52445 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 83319 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Венесуела
Велика Британія
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 3742 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 5818 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 9528 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 10698 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22489 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

"Куп'янськ особливо болюча точка": російське командування бреше про фронт для впливу на рішення США - ISW

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Російське військове командування публічно поширює неправдиву інформацію про поле бою. Це частина когнітивної війни для впливу на рішення США щодо мирних переговорів.

"Куп'янськ особливо болюча точка": російське командування бреше про фронт для впливу на рішення США - ISW

Російське військове командування поширює хибну інформацію про поле бою у межах ширших зусиль для впливу на рішення США щодо мирних переговорів, ідеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Російське військове командування продемонструвало чітку тенденцію публічного представлення неправдивої інформації про поле бою в рамках ширших зусиль когнітивної війни, спрямованих на вплив на прийняття рішень США щодо поточних мирних переговорів

- ідеться у звіті ISW.

Як вказано у звіті, "ці заяви еремля спрямовані на поширення хибного наративу про те, що перемога росії в Україні неминуча, та на переконання України та Заходу в тому, що Україна повинна прийняти вимоги росії зараз через страх майбутніх російських наступів чи проривів".

"Куп'янськ став особливою "точкою невралгії" (особливо болюча точка - ред.) для російського військового командування, імовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову доблесть росії, які намагалися поширювати путін та високопоставлені російські військові командири", - сказано у звіті.

"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами18.12.25, 11:06 • 2916 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Україна
Куп'янськ