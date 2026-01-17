"Купянск особенно болезненная точка": российское командование лжет о фронте для влияния на решения США - ISW

Российское военное командование распространяет ложную информацию о поле боя в рамках более широких усилий по влиянию на решения США относительно мирных переговоров, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Российское военное командование продемонстрировало четкую тенденцию публичного представления ложной информации о поле боя в рамках более широких усилий когнитивной войны, направленных на влияние на принятие решений США относительно текущих мирных переговоров - говорится в отчете ISW.

Как указано в отчете, "эти заявления кремля направлены на распространение ложного нарратива о том, что победа россии в Украине неизбежна, и на убеждение Украины и Запада в том, что Украина должна принять требования россии сейчас из-за страха будущих российских наступлений или прорывов".

"Купянск стал особой "точкой невралгии" (особенно болезненная точка - ред.) для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести россии, которые пытались распространять путин и высокопоставленные российские военные командиры", - сказано в отчете.

