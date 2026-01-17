$43.180.08
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 12100 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 23662 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 24395 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 33012 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 24716 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 39480 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34128 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28738 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26475 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
"Купянск особенно болезненная точка": российское командование лжет о фронте для влияния на решения США - ISW

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Российское военное командование публично распространяет ложную информацию о поле боя. Это часть когнитивной войны для влияния на решения США относительно мирных переговоров.

"Купянск особенно болезненная точка": российское командование лжет о фронте для влияния на решения США - ISW

Российское военное командование распространяет ложную информацию о поле боя в рамках более широких усилий по влиянию на решения США относительно мирных переговоров, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Российское военное командование продемонстрировало четкую тенденцию публичного представления ложной информации о поле боя в рамках более широких усилий когнитивной войны, направленных на влияние на принятие решений США относительно текущих мирных переговоров

- говорится в отчете ISW.

Как указано в отчете, "эти заявления кремля направлены на распространение ложного нарратива о том, что победа россии в Украине неизбежна, и на убеждение Украины и Запада в том, что Украина должна принять требования россии сейчас из-за страха будущих российских наступлений или прорывов".

"Купянск стал особой "точкой невралгии" (особенно болезненная точка - ред.) для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести россии, которые пытались распространять путин и высокопоставленные российские военные командиры", - сказано в отчете.

"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами18.12.25, 11:06 • 2916 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина
Купянск