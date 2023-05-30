Кулеба після нічної ворожої атаки: відповідь одна - нарощування ППО та боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, єдина реакція на російські атаки, яка може бути, - це збільшення постачань систем ППО та боєприпасів, і над цим Україна з партнерами зараз і працює, передає УНН.
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"На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборони, може бути лише одна відповідь: збільшення виробництва і постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів партнерами з ЄС і НАТО. І саме над цим ми працюємо. Разом ми переможемо чергову російську стратегію терору", - написав глава зовнішньополітичного відомства в Twitter після чергової нічної атаки російських військ.
Доповнення
Президент сподівається, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи. Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Південна Корея планує конфіденційно передати Україні сотні артилерійських снарядів, що дозволить посилити ефективність контрнаступу проти російських окупантів. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вперше пообіцяв надати Україні нелетальну зброю 21 тарвня.
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