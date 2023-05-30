Кулеба после ночной вражеской атаки: ответ один - наращивание ПВО и боеприпасов

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19:26 • 37632 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100436 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105140 просмотра

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13 марта, 13:40 • 105553 просмотра

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13 марта, 10:29 • 91218 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, единственная реакция на российские атаки, которая может быть, - это увеличение поставок систем ПВО и боеприпасов, и над этим Украина с партнерами сейчас и работает, передает УНН.

Цитата

"На каждую российскую атаку, направленную на истощение украинской противовоздушной обороны, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем противовоздушной обороны и боеприпасов партнерами из ЕС и НАТО. И именно над этим мы работаем. Вместе мы победим очередную российскую стратегию террора", - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter после очередной ночной атаки российских войск.

Дополнение

Президент надеется, что Южная Корея предоставит Украине оборонную военную технику, такую как зенитные системы. Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Южная Корея планирует конфиденциально передать Украине сотни артиллерийских снарядов, что позволит усилить эффективность контрнаступления против российских оккупантов. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые пообещал предоставить Украине нелетальное оружие 21 июня.

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