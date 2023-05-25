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Південна Корея планує таємно передати Україні артилерійські снаряди - WSJ

Південна Корея планує таємно передати Україні артилерійські снаряди - WSJ

Київ • УНН

 • 517376 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Південна Корея планує конфіденційно передати Україні сотні артилерійських снарядів, що дозволить посилити ефективність контрнаступу проти російських окупантів. Про це пише УНН, посилаючись на The Wall Street Journal.

Деталі

Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передасть снаряди Сполученим Штатам, які, своєю чергою, організують їх відправлення в Україну. Зазначається, що це сталося після того, як Сеул у листопаді 2022 року пообіцяв надати артилерію, але потім відмовився надавати смертоносну допомогу. Як пише WSJ, Південна Корея пішла на домовленість після "місяців благань" США, оскільки їх власні постачання скорочуються.

За словами офіційних осіб США, цей крок зробить запланований контрнаступ України проти російських військ "більш ефективним". Білий дім відмовився від коментарів, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі. Водночас Пентагон визнав, що обговорював із Сеулом купівлю боєприпасів, однак відмовився надати деталі щодо кількості та часу доставки снарядів.

Видання нагадує, що Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до Вашингтона у квітні, що стало ще одним кроком для зміцнення зв’язків. Ця декларація дала Південній Кореї більший голос у консультаціях щодо можливої ​​американської ядерної відповіді на атаку Північної Кореї в обмін на обіцянку відмовитися від розробки власної ядерної зброї, зазначає WSJ.

Під час свого візиту Юн заявив, що міжнародне співтовариство має протистояти російській агресії в Україні, і припустив, що його уряд розглядає можливість надання смертельної допомоги.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права", - сказав він під час виступу в Гарвардській школі Кеннеді.

Вашингтон вперше звернувся до уряду Сеула з проханням надати артилерію для війни в Україні у 2022 році. Офіційні особи США повідомили, що обидві сторони виробили початкову конфіденційну угоду, але південнокорейці "охолонули" після того, як вона з’явилася в ЗМІ.

Нагадаємо

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вперше пообіцяв надати Україні нелетальну зброю.

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