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Южная Корея планирует тайно передать Украине артиллерийские снаряды - WSJ

Южная Корея планирует тайно передать Украине артиллерийские снаряды - WSJ

Киев • УНН

 • 517373 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Южная Корея планирует конфиденциально передать Украине сотни артиллерийских снарядов, что позволит усилить эффективность контрнаступления против российских оккупантов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Детали

Согласно конфиденциальной договоренности, Южная Корея передаст снаряды Соединенным Штатам, которые, в свою очередь, организуют их отправку в Украину. Отмечается, что это произошло после того, как Сеул в ноябре 2022 года пообещал предоставить артиллерию, но затем отказался предоставлять смертоносную помощь. Как пишет WSJ, Южная Корея пошла на договоренность после "месяцев уговоров" США, поскольку их собственные поставки сокращаются.

По словам официальных лиц США, этот шаг сделает планируемое контрнаступление Украины против российских войск "более эффективным". Белый дом отказался от комментариев, как и представитель южнокорейского правительства в Сеуле. В то же время Пентагон признал, что обсуждал с Сеулом покупку боеприпасов, однако отказался предоставить детали по количеству и времени доставки снарядов.

Издание напоминает, что Вашингтон и Сеул обнародовали совместную декларацию по вопросам безопасности во время визита президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в Вашингтон в апреле, что стало еще одним шагом для укрепления связей. Эта декларация дала Южной Корее больший голос в консультациях по возможному американскому ядерному ответу на атаку Северной Кореи в обмен на обещание отказаться от разработки собственного ядерного оружия, отмечает WSJ.

Во время своего визита Юн заявил, что международное сообщество должно противостоять российской агрессии в Украине, и предположил, что его правительство рассматривает возможность предоставления смертельной помощи.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права", - сказал он во время выступления в Гарвардской школе Кеннеди.

Вашингтон впервые обратился к правительству Сеула с просьбой предоставить артиллерию для войны в Украине в 2022 году. Официальные лица США сообщили, что обе стороны выработали первоначальное конфиденциальное соглашение, но южнокорейцы "охладели" после того, как оно появилось в СМИ.

Напомним

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые пообещал предоставить Украине нелетальное оружие.

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