Південна Корея вперше може надати Україні нелетальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вперше пообіцяв надати Україні нелетальну зброю. Про це пише УНН з посиланням на Yonhap.
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Так, повідомляється, що Південна Корея планує передати обладнання для розмінування та карети швидкої допомоги. Також, Сеул пообіцяв уважно переглянути список деяких нелетальних видів зброї, про яку просить Україна.
"Президент сказав, що працюватиме над оперативним забезпеченням обладнання, необхідного Україні, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги", - сказав речник президента Південної Кореї Лі До Вун.
Крім того, Президент Південної Кореї після зустрічі із Володимиром Зеленським у своєму Twitter написав, що Сеул цінує міжнародний порядок, заснований на свободі, міжнародній солідарності та правилах.
"Мав дуже важливу зустріч з Володимиром Зеленським в Сеулі. Ще раз підтвердили нашу тверду відданість свободі та, заснованому на правилах, міжнародному порядку. Південна Корея та Україна разом виступатимуть за мир і процвітання українського народу". - написав Юн Сук Йоль.
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Нагадаємо
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.