Южная Корея впервые может предоставить Украине нелетальное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые пообещал предоставить Украине нелетальное оружие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Так, сообщается, что Южная Корея планирует предоставить оборудования для разминирования и кареты скорой помощи. Также, Сеул пообещал внимательно пересмотреть список некоторых нелетальных видов оружия, о котором просит Украина.
"Президент сказал, что будет работать над оперативным обеспечением оборудования, необходимого Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи", - сказал представитель президента Южной Кореи Ли До Вун.
Кроме того, Президент Южной Кореи после встречи с Владимиром Зеленским в своем Twitter написал, что Сеул ценит международный порядок, основанный на свободе, международной солидарности и правилах.
"Имел очень важную встречу с Владимиром Зеленским в Сеуле. Еще раз подтвердили нашу твердую приверженность свободе и, основанному на правилах, международному порядку. Южная Корея и Украина вместе будут выступать за мир и процветание украинского народа". - написал Юн Сук Ёль.
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Напомним
В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите "Группы семи" Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.