Южная Корея впервые может предоставить Украине нелетальное оружие

Детали

Так, сообщается, что Южная Корея планирует предоставить оборудования для разминирования и кареты скорой помощи. Также, Сеул пообещал внимательно пересмотреть список некоторых нелетальных видов оружия, о котором просит Украина.

"Президент сказал, что будет работать над оперативным обеспечением оборудования, необходимого Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи", - сказал представитель президента Южной Кореи Ли До Вун.

Кроме того, Президент Южной Кореи после встречи с Владимиром Зеленским в своем Twitter написал, что Сеул ценит международный порядок, основанный на свободе, международной солидарности и правилах.

"Имел очень важную встречу с Владимиром Зеленским в Сеуле. Еще раз подтвердили нашу твердую приверженность свободе и, основанному на правилах, международному порядку. Южная Корея и Украина вместе будут выступать за мир и процветание украинского народа". - написал Юн Сук Ёль.

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Напомним

В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите "Группы семи" Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.