Зеленський заявив, що хотів би, щоб Японія та Південна Корея відправили Україні летальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб Японія та Південна Корея надали Україні летальну зброю, але він розуміє, що «існують законодавчі та конституційні труднощі», передає УНН з посиланням на кореспондента Washington Post Мішель Йє Хі Лі в Twitter.
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На запитання, чи хотів би Президент України, щоб Японія та Південна Корея відправили летальну зброю, Зеленський сказав: «Я хотів би, щоб усі держави, здатні допомогти, допомогли, але я розумію, що є певні законодавчі чи конституційні обмеження».
Відповідаючи на запитання про те, які збройові угоди Зеленський уклав на G7 і від кого, Президент відповів: «Якісна зброя буде надана всіма, але більше сказати не можу, оскільки обговорення ще попереду». Але додав, що хотів би артилерію.
Президент зазначив, що щодо дипломатичного тиску на росію та деяких форматів дипломатичного врегулювання війни в Україні «ключ – це дотримання Статуту ООН та міжнародного права».
«росія не має шансів на жодні дипломатичні шляхи, поки її війська перебувають на нашій території, порушуючи нашу територіальну цілісність і суверенітет», — заявив він на пресконференції на саміті G7 в Японії.
«Ми всі розуміємо, що ніхто не матиме нічого спільного з росією, доки її війська перебувають на території України».