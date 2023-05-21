Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея отправили Украине летальное оружие

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На вопрос, хотел бы Президент Украины, чтобы Япония и Южная Корея отправили летальное оружие, Зеленский сказал: «Я хотел бы, чтобы все государства, способные помочь, помогли, но я понимаю, что есть определенные законодательные или конституционные ограничения».

Отвечая на вопрос о том, какие оружейные соглашения Зеленский заключил на G7 и с кем, Президент ответил: «Качественное оружие будет предоставлено всеми, но больше сказать не могу, поскольку обсуждение еще впереди». Но добавил, что хотел бы артиллерию.

Президент отметил, что относительно дипломатического давления на россию и некоторых форматов дипломатического урегулирования войны в Украине «ключ – это соблюдение Устава ООН и международного права».

«россия не имеет шансов ни на какие дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет», — заявил он на пресс-конференции на саммите G7 в Японии.

«Мы все понимаем, что никто не будет иметь ничего общего с россией, пока ее войска находятся на территории Украины».