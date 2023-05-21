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Президент Зеленський провів зустріч з президентом Кореї

Президент Зеленський провів зустріч з президентом Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Зеленського.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та перебіг відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації.

Президент України висловив подяку Республіці Корея за гуманітарну й нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження.

Цитата

«Дякуємо за гуманітарну та нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування територій та захисного спорядження», - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження співпраці.

Було також обговорено візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно.
Глава Української держави відзначив високий рівень організації візиту й подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.

Сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Республіці Корея, й домовилися про обмін візитами делегацій.

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