Президент Зеленський провів зустріч з президентом Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Зеленського.
Глава Української держави поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та перебіг відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації.
Президент України висловив подяку Республіці Корея за гуманітарну й нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження.
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«Дякуємо за гуманітарну та нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування територій та захисного спорядження», - заявив Зеленський.
Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження співпраці.
Було також обговорено візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно.
Глава Української держави відзначив високий рівень організації візиту й подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.
Сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Республіці Корея, й домовилися про обмін візитами делегацій.
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