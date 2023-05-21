Зустріч Зеленського та Байдена завершилась оголошенням про новий пакет допомоги від США: що він включає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Після зустрічі президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським у Японії Міністерство оборони США сьогодні оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.

За повідомленням Білого дому, допомога включає в себе додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові засоби і критично важливі допоміжні засоби на суму до 375 мільйонів доларів.

Пакет включає в себе:

• додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
• 155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
• ракети з трубчастим пуском, оптичним відстежуванням та дротовим наведенням (TOW);
• протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
• боєприпаси реактивних систем з лазерним наведенням;
• підривні боєприпаси;
• системи броньованих мостів;
• броньовані медичні автомобілі;
• вантажні автомобілі та причепи для перевезення важкого устаткування;
• устаткування матеріально-технічного забезпечення;
• тепловізійні системи;
• запасні частини та інше польове обладнання.

Цитата

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі», - йдеться в повідомленні.

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