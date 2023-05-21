Зустріч Зеленського та Байдена завершилась оголошенням про новий пакет допомоги від США: що він включає
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Після зустрічі президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським у Японії Міністерство оборони США сьогодні оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.
За повідомленням Білого дому, допомога включає в себе додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові засоби і критично важливі допоміжні засоби на суму до 375 мільйонів доларів.
Пакет включає в себе:
• додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
• 155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
• ракети з трубчастим пуском, оптичним відстежуванням та дротовим наведенням (TOW);
• протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
• боєприпаси реактивних систем з лазерним наведенням;
• підривні боєприпаси;
• системи броньованих мостів;
• броньовані медичні автомобілі;
• вантажні автомобілі та причепи для перевезення важкого устаткування;
• устаткування матеріально-технічного забезпечення;
• тепловізійні системи;
• запасні частини та інше польове обладнання.
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«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі», - йдеться в повідомленні.
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