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Зеленский на саммите G7: "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия

Киев • УНН

 • 800428 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении сессии саммита "Группы семи" заявил, что "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия, передает УНН.

Цитата

"Много лет мы слышали, что россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые будто не сбить. россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия.

Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. "Петриоты", "Айрис-Т", "Насамсы", "Кротали", "Самп-Т" – они дают защиту жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии.

Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно для того, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия. Мы решаем, какой будет безопасность неба, а не наш враг", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент Украины также поблагодарил партнеров за решение о тренировке украинских пилотов на современных истребителях.

"Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва в возможностях", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что когда в украинском небе появятся самолеты F-16, это будет иметь значение не только для Украины - это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире.

Напомним

Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите "Группы семи", Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Стороны обсудили в том числе и вопросы разминирования территорий и тренировочных миссий для украинских военных.

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