Зеленский на саммите G7: "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия

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"Много лет мы слышали, что россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые будто не сбить. россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия.

Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. "Петриоты", "Айрис-Т", "Насамсы", "Кротали", "Самп-Т" – они дают защиту жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии.

Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно для того, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия. Мы решаем, какой будет безопасность неба, а не наш враг", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент Украины также поблагодарил партнеров за решение о тренировке украинских пилотов на современных истребителях.

"Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва в возможностях", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что когда в украинском небе появятся самолеты F-16, это будет иметь значение не только для Украины - это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире.

Напомним

Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите "Группы семи", Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Стороны обсудили в том числе и вопросы разминирования территорий и тренировочных миссий для украинских военных.