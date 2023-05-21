Зеленський на полях саміту G7 зустрівся з Трюдо: обговорили розмінування територій та тренувальну місію для українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Перебуваючи з робочим візитом у Японії для участі в саміті "Групи семи", Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили зокрема й питання розмінування територій та тренувальних місій для українських військових. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
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Як зазначається, лідери обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.
"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Та зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", – наголосив Зеленський.
Глава держави також високо оцінив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів.
"Хочу подякувати вам за практичну допомогу в розмінуванні й за оперативне опрацювання вашим урядом і канадськими виробниками наших запитів", – зазначив Президент.
Повідомляється, що на зустрічі йшлося і про навчання українських молодших офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER.
Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації всіх пунктів української формули миру та санкційного тиску на росію.
Окремо Президент України зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО в липні мають бути ухвалені конкретні рішення про членство держави в Альянсі й дані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Йшлося про реалізацію української формули миру.